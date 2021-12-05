Дубль Мамина помог "Флориде" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

У "Флориды" отличились россиянин Максим Мамин (8, 57) и Сэм Рейнхарт (38). В составе "Сент-Луиса" заброшенными шайбами отметились Логан Браун (6-я минута), Джейк Уолман (27) и Брэндон Саад (45).

ТАСС, 5 декабря. "Флорида" победила со счетом 4:3 по буллитам "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Мамин набрал три очка в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, ранее он отметился голом в матче с "Рейнджерс" 9 ноября (3:4). Мамин вернулся во "Флориду" в июле, подписав с клубом однолетний контракт, ранее он выступал за клуб в 2017 году, проведя 33 игры и набрав 4 очка (3+1).

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отличился голевой передачей, его одноклубник форвард Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями.

"Флорида" располагается на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 37 очков. "Сент-Луис" занимает вторую позицию в таблице Центрального дивизиона с 28 очками в активе.

В следующем матче "Флорида" сыграет с "Сент-Луисом" вновь в гостях 8 декабря.