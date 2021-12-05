"Аталанта" одержала волевую победу над "Наполи" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 5 декабря. Футболисты "Аталанты" обыграли "Наполи" со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Руслан Малиновский (7-я минута), Мерих Демираль (66) и Ремо Фройлер (71). У проигравших отличились Петр Зелинский (40) и Дрис Мертенс (47). Малиновский забил 13-й мяч из-за пределов штрафной площади, с момента его дебюта в чемпионате Италии в августе 2019 года лишь аргентинец Лионель Месси забил больше голов подобным образом (18) среди игроков из топ-5 европейских лиг.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. В текущем сезоне он провел за клуб девять матчей, отметившись одной голевой передачей.

"Аталанта" одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка в 16 матчах. "Наполи" идет третьим с 36 очками после 16 встреч.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 12 декабря в гостях встретятся с "Вероной", а 8 декабря дома примут испанский "Вильярреал" в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. "Наполи" в 17-м туре чемпионата страны 12 декабря дома сыграет с "Эмполи", а 9 декабря на домашнем поле проведет матч шестого тура группового раунда Лиги Европы против английского "Лестера".