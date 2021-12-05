"Вашингтон" победил "Коламбус". Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ

ТАСС, 5 декабря. "Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились белорусский нападающий Алексей Протас (5-я минута), российский форвард Александр Овечкин (24) и Гарнет Хэтэуэй (59). У гостей голом отметился Эрик Робинсон (47).

Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр, на первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором - Горди Хоу (801). В текущем сезоне на счету Овечкина 39 (20 шайб + 19 передач) очков в 25 матчах. Он стал седьмым игроком в истории НХЛ, забросившим не менее 20 шайб в 17 сезонах подряд.

Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 17 бросков по своим воротам. Голкипер "Коламбуса" Даниил Тарасов, который провел второй матч в НХЛ, отразил 29 бросков.

Хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также игроки "Коламбуса" Владислав Гавриков и Егор Чинахов не отметились результативными действиями.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков в 25 матчах. "Коламбус" с 24 очками после 22 игр идет пятым. В следующем матче "Вашингтон" примет "Анахайм" 7 декабря, "Коламбус" днем ранее сыграет дома с "Сан-Хосе".