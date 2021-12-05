"Миннесота" победила "Торонто" в матче НХЛ. Капризов забросил победный буллит

ТАСС, 5 декабря. "Миннесота" обыграла "Торонто" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили Джордан Гринвей (20-я минута), Матс Цуккарелло (26), Маркус Фолиньо (29), решающий буллит реализовал российский нападающий Кирилл Капризов. У гостей отлились Джейсон Спецца (33, 38) и Остон Мэттьюс (40).

Капризов также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи. На его счету 29 очков (9 шайб + 20 передач) в 24 матчах текущего сезона. Россиянин быстрее всех в истории "Миннесоты" набрал 80 очков (79 матчей), ранее этим достижением владел Брайан Ролстон (84 матча).

"Миннесота" набрала 35 очков в 24 матчах и занимает первое место в таблице Центрального дивизиона. "Торонто" идет вторым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 25 матчах.

Следующий матч "Миннесота" проведет 8 декабря в гостях против "Эдмонтона". "Торонто" 6 декабря сыграет на выезде с "Виннипегом".

"Детройт" дома победил "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 4:3. Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 26 бросков. "Нэшвилл" обыграл на своем льду "Монреаль" (4:3 ОТ), "Оттава" дома победила "Колорадо" (6:5 ОТ), "Каролина" на своей площадке выиграла у "Баффало" (6:2).