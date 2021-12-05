Три очка Панарина и 25 сейвов Георгиева помогли "Рейнджерс" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 5 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Чикаго" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Райан Строум (25-я минута), Адам Фокс (38) и российский нападающий Артемий Панарин (55). У гостей шайбы забросили Патрик Кейн (20) и Алекс Дебринкэт (59).

Панарин также отметился двумя результативными передачами, всего на его счету 26 очков (7 шайб + 19 передач) в 23 матчах нынешнего сезона. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 25 бросков, его партнер по команде вратарь Игорь Шестеркин не вошел в заявку на матч из-за травмы. Панарин был признан первой звездой матча, Георгиев - второй.

"Рейнджерс" занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 23 матчах 35 очков. "Чикаго" с 18 очками после 23 игр идет седьмым в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Чикаго" примет "Рейнджерс" 8 декабря.