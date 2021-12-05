Вратарь "Коламбуса" Тарасов прокомментировал игру против Овечкина

ТАСС, 5 декабря. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин является одним из величайших хоккеистов в мире, играть против него - это как выходить на лед с настоящей легендой. Такое мнение высказал вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов, комментарий которого приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ранее в воскресенье "Вашингтон" дома обыграл "Коламбус" (3:1). Овечкин отличился заброшенной шайбой в ворота Тарасова, отразившего 29 бросков в матче. На счету российского нападающего 750 шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

"Он один из величайших игроков в мире, поэтому было здорово сыграть против него, - сказал Тарасов. - Я видел его, когда был ребенком. Это словно сыграть против настоящей легенды".

Овечкин, в свою очередь, прокомментировал перспективы соотечественника в НХЛ. "Я думаю, у него хорошее будущее, он большой и сильный. Опять же, для нас не имеет значения, кто на льду. Мы просто стараемся делать свою работу", - отметил хоккеист.

Овечкину 36 лет, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Тарасову 22 года, он проводит первый сезон в НХЛ. В Континентальной хоккейной лиге вратарь выступал за уфимский "Салават Юлаев". В составе сборной России Тарасов становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2019).