Манагарова: Бодниева лучше предыдущих тренеров понимает гандболисток сборной России

ТАСС, 5 декабря. Главный тренер сборной России Людмила Бодниева лучше предыдущих наставников понимает гандболисток национальной команды, поскольку сама раньше выступала на высоком уровне. Такое мнение высказала гандболистка сборной России Юлия Манагарова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Бодниева возглавила национальную команду в сентябре, сменив на этом посту Алексея Алексеева. До него пост главного тренера занимал испанец Амброс Мартин, а перед ним - Евгений Трефилов, с которым команда стала победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Сравнения [с предшественниками], мне кажется, неуместны. Это женщина, у нее свой подход. При этом не могу сказать, что столкнулись с чем-то принципиально новым, но и из-за пола, и из-за того, что она сама была игроком, и серьезным, наверное, Людмила Валериевна будет лучше понимать девочек. Сам строй нашего ума, настроения", - сказала Манагарова.

В данный момент сборная России выступает на чемпионате мира. Этот турнир стал первым, на котором не присутствует Трефилов после своего ухода с поста главного тренера национальной сборной. "Пока с точки зрения результатов все идет хорошо. Я просто выполняю свою работу, есть или нет здесь Трефилов, мой клубный тренер или еще кто-то", - подчеркнула Манагарова.

На чемпионате мира россиянки победили в первом туре камерунок (40:18). Также в группе В они сыграют с командами Польши (5 декабря) и Сербии (7 декабря). Турнир завершится 19 декабря.