Путин направил приветствие участникам и гостям турнира по самбо в Сочи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного турнира по самбо "Кубок Союзного государства России и Белоруссии", который проходит в воскресенье на "Сириус-Арене" в Сочи. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Эти состязания прочно вошли в календарь наиболее значимых спортивных, общественных мероприятий Союзного государства и каждый год объединяют на своей площадке лучших самбистов из разных стран и их преданных болельщиков", - говорится в приветствии.

Президент также указал на важность того, что помимо участников на турнир в качестве почетных гостей приглашаются ветераны спорта. Кроме того, он отметил, что в рамках мероприятия проводятся мастер-классы, юным борцам рассказывают об истории и традициях самбо, который является одним из зрелищных и динамичных видов единоборств.

Путин поблагодарил организаторов турнира за творческий и неформальный подход к популяризации самбо. Он также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком уровне и порадует множеством ярких, бескомпромиссных поединков.

В открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии принимают участие спортсмены из 13 стран. По словам президента ассоциации "Мы родом из самбо" Владимира Япринцева, победитель турнира получит $4 тыс., спортсмены, занявшие второе и третье места, - $3 тыс. и $1,5 тыс. соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере $1 тыс.

В организации турнира приняли участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянно действующий комитет Союзного государства России и Белоруссии.