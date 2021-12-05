Кубок Союзного государства России и Белоруссии по самбо открылся в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Поединки в рамках открытого Кубка Союзного государства России и Белоруссии по самбо начались на "Сириус-Арене". В турнире принимают участие спортсмены из 13 стран.

"По поручению всех участников, организаторов разрешите международный спортивный турнир на Кубок Союзного государства Белоруссии и России объявить открытым", - сказал в ходе церемонии государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее вице-президент ассоциации "Мы родом из самбо" Александр Яковлев сообщил, что в открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии примут участие 14 спортсменов из 13 стран - России, Белоруссии, Словении, Северной Македонии, Таджикистана, Узбекистана, Испании, Молдавии, Монголии, Болгарии, Киргизии, Сербии и Армении. Он добавил, что участники являются очень сильными спортсменами. Из-за пандемии коронавируса не смогли принять участие в турнире спортсмены из Греции, Грузии, Казахстана, Латвии, Румынии и США.

Открытый Кубок союзного государства России и Белоруссии проходит в третий раз. Как ранее сообщал президент ассоциации "Мы родом из самбо" Владимир Япринцев, победитель турнира получит $4 тыс., спортсмены, занявшие второе и третье места, - $3 тыс. и $1,5 тыс. соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере 1 тыс. долларов. В этом году в организации турнира принимает участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянно действующий комитет Союзного государства России и Белоруссии.