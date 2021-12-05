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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Роман Репилов стал серебряным призером в спринте на этапе Кубка мира в Сочи

Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер
Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Сочи.

Роман Репилов показал результат 34,872 секунды. Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер (34,833), третье место занял австриец Вольфганг Киндль (34,883). Россиянин Александр Горбацевич стал пятым (отставание - 0,080 секунды), Семен Павличенко - 11-м (+0,164), Павел Репилов занял 12-е место (+0,227).

Роману Репилову 25 лет, он является трехкратным чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы он дважды завоевывал серебро и трижды - бронзу.

Спринтерский этап в Сочи стал первым из четырех в текущем сезоне. Соревнования завершатся в воскресенье. 

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