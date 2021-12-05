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Зимние олимпийские виды спорта

Российские экипажи заняли первые два места среди бобов-четверок на этапе Кубка Европы

Третье место заняли немецкие спортсмены
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 5 декабря. Российский экипаж во главе с Алексеем Стульневым победил на этапе Кубка Европы по бобслею в соревновании бобов-четверок. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

Экипаж в составе Стульнева, Кирилла Антюха, Дмитрия Захряпина и Ильвира Хузина показал результат 1 минута 48,82 секунды. Вторыми стали россияне Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко (+0,32), третье место заняла немецкая четверка в составе Нико Земмлера, Рупперта Шенка, Криситана Эберта и Кристофера Коха (+0,37).

Россияне Степан Дубинко, Дмитрий Лопин, Никита Иванов и Александр Ефимов стали девятыми (+1,16), их соотечественники Максим Банков, Илья Иванов, Андрей Андриянов и Алексей Кислица не стартовали.

Следующий этап пройдет 11-12 декабря в латвийской Сигулде.

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