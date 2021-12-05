Федерация хоккея Подмосковья проводит разбирательство драки игроков "Лидера" и "Витязя"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея Московской области выявит и накажет зачинщиков драки, произошедшей на первенстве Подмосковья между юниорскими командами "Лидер" (Ивантеевка) и "Витязь" (Подольск). Об этом ТАСС сообщил президент федерации Валерий Каменский.

Встреча прошла 2 декабря, после ее окончания на скамейке запасных произошла массовая драка.

"Сейчас идет разбирательство - кто зачинщик, кто виноват, - сказал Каменский. - Есть определенный регламент и наказания, которые мы будем применять к зачинщикам и хулиганам. Момент очень вопиющий и очень некрасивый для хоккея. Нужно разобраться, драка была большая, процесс идет".

"Естественно, будем принимать какие-то меры и работать над этим (чтобы такого не повторилось в будущем - прим. ТАСС)", - добавил он.