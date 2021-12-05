Организаторы планируют расширить перечень видов спорта на Кубке Союзного государства

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Организаторы открытого Кубка Союзного государства планируют расширить перечень видов спорта, по которым проводятся данные соревнования. Новые дисциплины будут представлены в начале 2022 года вместе с графиком соревнований, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев.

"Мы будем расширять линейку соревнований на Кубке Союзного государства, и буквально в начале года мы уже объявим спортивный график соревнований следующего года с участием тех профессиональных спортсменов, которые нарабатывают свой опыт в Белоруссии и России. И, конечно, мы держим двери этих соревнований открытыми", - сказал Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ также отметил, что соревнования будут открыты и для представителей других стран СНГ. "Спорт должен быть вне политики, спорт - пример дружбы, доверия. И, может, это тоже факт от того, что мы уйдем от тех напряжений, дискуссий и укоров в адрес России и Белоруссии, которые мы несправедливо слушаем в последние годы из Европы", - подчеркнул Мезенцев.

В открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии, который прошел 5 декабря в Сочи на "Сириус-Арене", приняли участие спортсмены из 13 стран. По словам президента ассоциации "Мы родом из самбо" Владимира Япринцева, победитель турнира получит 4 тыс. долларов, спортсмены, занявшие второе и третье места, - 3 тыс. и 1,5 тыс. долларов соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере 1 тыс. долларов.

В организации турнира приняли участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянно действующий комитет Союзного государства России и Белоруссии.