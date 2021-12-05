Норвежская лыжница Фоссесхольм поздравила россиянок с победой в эстафете на Кубке мира

ТАСС, 5 декабря. Норвежка Хелена Фоссесхольм поздравила российских лыжниц с победой в эстафете на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Поздравление спортсменка написала в Instagram россиянки Вероники Степановой.

В воскресенье Степанова боролась с Фоссесхольм на последнем этапе эстафетной гонки. Сборная России финишировала первой, второй стала команда Швеции, третьей - сборная Норвегии. Победа стала для женской сборной России первой с 2004 года в эстафетных гонках на этапах Кубка мира.

"Спасибо за борьбу, поздравляю", - написала Фоссесхольм.

После гонки норвежка почувствовала слабость, ей потребовалась помощь врачей, но позднее спортсменка смогла присутствовать на церемонии награждения.