Российская пара керлингистов победила испанцев в матче отборочного турнира к Олимпиаде

ТАСС, 5 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 9:2 победили испанцев Ойяне Отаэхи и Микеля Унануэ в матче первого тура группового этапа отборочного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар.

Сборные России и Испании выступают в группе A вместе с командами Дании, Венгрии, Германии, Турции и Австралии. По итогам группового этапа лидеры групп напрямую попадут в финальные матчи. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют квалификационные матчи за право выхода в финал. По итогам соревнований две команды получат путевки на Олимпиаду в Пекине.

В других матчах группы венгры обыграли немцев (8:2), а датчане оказались сильнее представителей Турции (8:7). Следующий матч сборная России проведет 6 декабря против команды Дании, испанцы в этот же день сыграют с венграми.