{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российская пара керлингистов победила испанцев в матче отборочного турнира к Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 9:2

ТАСС, 5 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 9:2 победили испанцев Ойяне Отаэхи и Микеля Унануэ в матче первого тура группового этапа отборочного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар.

Сборные России и Испании выступают в группе A вместе с командами Дании, Венгрии, Германии, Турции и Австралии. По итогам группового этапа лидеры групп напрямую попадут в финальные матчи. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют квалификационные матчи за право выхода в финал. По итогам соревнований две команды получат путевки на Олимпиаду в Пекине.

В других матчах группы венгры обыграли немцев (8:2), а датчане оказались сильнее представителей Турции (8:7). Следующий матч сборная России проведет 6 декабря против команды Дании, испанцы в этот же день сыграют с венграми.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
На Хайнане прошла первая Китайская выставка импортных спортивных товаров и оборудования
В выставке приняли участие представители более 300 компаний как из Китая, так и из других стран и регионов мира
Читать полностью