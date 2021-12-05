Норвежец Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 5 декабря. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходили в шведском Эстерсунде.

Кристиансен финишировал с результатом 30 минут 14,8 секунды, он допустил один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (отставание 9,8 секунды; 4 промаха), третье - француз Эмильен Жаклен (+11,0; 3).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место (+1.20,8; 3), Александр Логинов финишировал 31-м (+2.18,6; 5), Александр Поварницын - 37-м (+2.45,5; 5), Василий Томшин - 39-м (+3.10,9; 5), Карим Халили - 40-м (+3.12,2; 4).

Кристиансен вышел на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 178 очков после четырех гонок. Вторым идет Самуэльсон (175 очков), третьим - норвежец Йоханнес Бё (154). Латыпов идет пятым (139), Логинов - 20-м (69), Даниил Серохвостов - 35-м (44), Халили - 45-м (23), Поварницын - 48-м (17), Матвей Елисеев - 53-м (11), Томшин - 61-м (4).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.