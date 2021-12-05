"Нижний Новгород" победил "Рубин" и прервал 6-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами в составе "Нижнего Новгорода" отметился Николай Калинский (2-я минута, с пенальти, 41). У "Рубина" отличился Андерс Дрейер (28).

Подопечные Александра Кержакова одержали первую победу за последние семь матчей, в предыдущий раз они выиграли 2 октября в гостевой встрече у "Рубина" (1:0). Нижегородцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков.

Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение кряду и занимают 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

В следующем матче нижегородцы на выезде сыграют с "Краснодаром" 12 декабря. "Рубин" на день раньше в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".