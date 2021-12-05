"Нижний Новгород" победил "Рубин" и прервал 6-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Забитыми мячами в составе "Нижнего Новгорода" отметился Николай Калинский (2-я минута, с пенальти, 41). У "Рубина" отличился Андерс Дрейер (28).
Подопечные Александра Кержакова одержали первую победу за последние семь матчей, в предыдущий раз они выиграли 2 октября в гостевой встрече у "Рубина" (1:0). Нижегородцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков.
Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение кряду и занимают 10-е место в таблице, набрав 22 очка.
В следующем матче нижегородцы на выезде сыграют с "Краснодаром" 12 декабря. "Рубин" на день раньше в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|32-19
|35
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|12
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|13
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|14
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14