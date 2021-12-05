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Футбол в России

"Нижний Новгород" победил "Рубин" и прервал 6-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение кряду
Игроки "Нижнего Новгорода" Акош Кечкеш и Николай Калинский Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игроки "Нижнего Новгорода" Акош Кечкеш и Николай Калинский
© Гавриил Григоров/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами в составе "Нижнего Новгорода" отметился Николай Калинский (2-я минута, с пенальти, 41). У "Рубина" отличился Андерс Дрейер (28).

Подопечные Александра Кержакова одержали первую победу за последние семь матчей, в предыдущий раз они выиграли 2 октября в гостевой встрече у "Рубина" (1:0). Нижегородцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков.

Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение кряду и занимают 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

В следующем матче нижегородцы на выезде сыграют с "Краснодаром" 12 декабря. "Рубин" на день раньше в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо17112432-1935
3Сочи1691626-1928
4ЦСКА1783619-1627
5Локомотив1767422-1925
6Краснодар1674527-1725
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1764723-2522
11Арсенал1754821-3319
12Ростов1746729-3118
13Нижний Новгород1753918-3018
14Урал173778-1716
15Уфа1737717-2416
16Химки1728715-2714

 

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