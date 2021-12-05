Гайтюкевич впервые в карьере выиграл медаль этапа Кубка мира по бобслею в четверках

ТАСС, 5 декабря. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок. Заезды прошли в германском Альтенберге.

Гайтюкевич вместе с разгоняющими Максимом Мордасовым, Павлом Травкиным и Владиславом Жаровцевым отстали от лидера на 0,80 секунды по сумме двух попыток.

Первым стал германский экипаж Франческо Фридриха, показав результат 1 минута 47,96 секунды. вторым - экипаж Бенжамина Майера из Австрии (отставание 0,67 секунды). Российский экипаж под управлением Максима Андрианова стал седьмым (+1,15).

Гайтюкевич впервые в карьере поднялся на призовой пьедестал в соревнованиях четверок на этапах Кубка мира. Также для россиянина это первый этап Кубка мира, в котором он сумел завоевать две медали, ранее в соревнованиях двоек он вместе с Мордасовым завоевал бронзу.

Лидером общего зачета является экипаж Фридриха (675 очков), вторым идет экипаж Майера (586), третьим - экипаж из Германии под управлением Йоханнеса Лохнера (570), четвертым - экипаж Гайтюкевича (560). Экипаж Андрианова идет на девятой строчке (472).

Следующий этап Кубка мира пройдет в германском Винтерберге с 11 по 12 декабря.