ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 5 декабря. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 88:69 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Локомотива-Кубани" Джонатан Мотли, набравший 21 очко. У ЦСКА больше всего очков набрал защитник Алексей Швед (17). Дабл-дабл оформил форвард ЦСКА Никола Милутинов, набравший 12 очков и сделавший 10 подборов.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов провел 295-й матч в Единой лиге ВТБ, выйдя по этому показателю на первое место в истории турнира. Ранее лучший результат принадлежал форварду Виталию Фридзону (294).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы и потерпев два поражения. "Локомотив-Кубань" идет пятым с аналогичным показателями. Лидирует саратовский "Автодор" (шесть побед, одно поражение).

В следующем матче ЦСКА 20 декабря в гостях сыграет против польского клуба "Зелена Гура", а перед этим проведет три матча регулярного чемпионата Евролиги - в гостях с литовским "Жальгирисом" (10 декабря), дома с казанским УНИКСом (15 декабря) и на выезде с немецкой "Альбой" (17 декабря). "Локомотив-Кубань" 11 декабря на выезде встретится с пермской "Пармой", а 8 декабря на домашнем паркете примет итальянский "Тренто" в матче Еврокубка.