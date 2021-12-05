"Монако" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Головин отдал голевую передачу

ТАСС, 5 декабря. /Футболисты "Монако" обыграл "Мец" со счетом 4:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции.

Голы в матче забили Софиан Диоп (2-я минута), Кевин Фолланд (44), Желсон Мартинш (57) и Виссам Бен Йеддер (87).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Бен Йеддера. Всего в этом сезоне Головин провел за клуб 19 матчей в разных турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

"Монако" одержал третью победу подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 26 очков в 17 матчах. "Мец" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 12 очков после 17 встреч.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 12 декабря в гостях сыграют с ПСЖ, а 9 декабря на выезде встретятся с австрийским "Штурмом" в рамках заключительного, шестого тура группового раунда Лиги Европы. "Мец" в 18-м туре первенства страны 12 декабря на домашнем поле примет "Лорьян".