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Футбол во Франции

"Монако" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Головин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 5 декабря. /Футболисты "Монако" обыграл "Мец" со счетом 4:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции.

Голы в матче забили Софиан Диоп (2-я минута), Кевин Фолланд (44), Желсон Мартинш (57) и Виссам Бен Йеддер (87).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Бен Йеддера. Всего в этом сезоне Головин провел за клуб 19 матчей в разных турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

"Монако" одержал третью победу подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 26 очков в 17 матчах. "Мец" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 12 очков после 17 встреч.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 12 декабря в гостях сыграют с ПСЖ, а 9 декабря на выезде встретятся с австрийским "Штурмом" в рамках заключительного, шестого тура группового раунда Лиги Европы. "Мец" в 18-м туре первенства страны 12 декабря на домашнем поле примет "Лорьян".

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
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