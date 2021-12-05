Якушев: мини-футбольный клуб "Тюмень" должен опираться на своих воспитанников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мини-футбольный клуб "Тюмень" должен продолжать играть за счет собственных воспитанников. Такое мнение в воскресенье высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В воскресенье два российских мини-футбольных клуба "Синара" и "Тюмень" проводят матчи элитного раунда Лиги чемпионов. "Тюмень" обыграла казахстанский "Кайрат" со счетом 3:2. "Синара" позднее встретится с португальским "Спортингом".

"Преимущественно "Тюмень" и "Синара" играют за счет собственной школы, за счет собственных воспитанников. Это очень важная принципиальная отличительная особенность. Мы всегда к этому стремились. Когда создавали "Тюмень", это была та задача, которую я всегда формулировал перед клубом, - мы должны развивать школу", - сказал Якушев.

Он добавил, что текущая эпидемиологическая ситуация не смогла помешать проведению матчей. "Если мы все, что задумали в нашей жизни, сейчас будем отодвигать и ждать более благоприятной ситуации, то это может вообще никогда не состояться. Тюменский зритель уже давно готов к таким турнирам, давно ждал этого турнира, откладывать [турнир] из-за этой ситуации было бы неправильным", - отметил он.