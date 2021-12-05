{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1
Обновлено 

Пилот "Хаас" Мазепин попал в аварию в гонке на этапе "Формулы-1" в Саудовской Аравии

Ранее в аварию попал партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер
Никита Мазепин EPA-EFE/STR
Описание
Никита Мазепин
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин попал в аварию во время гонки 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Саудовской Аравии.

Авария произошла на 16-м круге. Также вместе с Мазепиным в аварию попал британский пилот "Уильямса" Джордж Расселл и пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Все они не получили значимых повреждений. Гонка были приостановлена, затем продолжилась.

Ранее в аварию попал партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер.

После 16 кругов лидирует нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым идет француз Эстебан Окон ("Альпин"), третьим - британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Теги
Формула-1
Формула-1
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, третье - финн Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Читать полностью