Пилот "Хаас" Мазепин попал в аварию в гонке на этапе "Формулы-1" в Саудовской Аравии

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин попал в аварию во время гонки 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Саудовской Аравии.

Авария произошла на 16-м круге. Также вместе с Мазепиным в аварию попал британский пилот "Уильямса" Джордж Расселл и пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Все они не получили значимых повреждений. Гонка были приостановлена, затем продолжилась.

Ранее в аварию попал партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер.

После 16 кругов лидирует нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым идет француз Эстебан Окон ("Альпин"), третьим - британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес").