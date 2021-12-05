Экс-баскетболист "Нижнего Новгорода" Стеван Еловац умер после инсульта в возрасте 32 лет

ТАСС, 5 декабря. Сербский баскетболист греческого АЕКа Стеван Еловац скончался на 33-м году жизни после инсульта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Еловац перенес инсульт 14 ноября во время тренировки команды. Он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Еловац был доставлен в больницу, но врачи не успели спасти баскетболиста.

Еловац начал карьеру в сербском клубе "Визура". Он выступал за "Нижний Новгород" с 2017 по 2018 год. Также он играл за сербские "Мега Визуру", "Црвену Звезду", турецкие клубы "Анталья" и "Газиантеп", "Юве Казерту", литовский "Литувос Ритас", испанскую "Сарагосу", немецкий "Брозе" и японский "Сан-Эн Неофеникс". Еловац выступал за сборную Сербии на Кубке мира в 2019 году.