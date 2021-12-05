Матыцин заявил, что гордится отечественной школой тенниса

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса

В воскресенье сборная России выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Хорватии. Ранее российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг.

"Огромные поздравления Шамилю Тарпищеву (президенту Федерации тенниса России - прим. ТАСС) и его команде! - сказал Матыцин. - Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся. Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!"

В состав сборной России на Кубка Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна.

Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса. Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.