Гандболистка Илларионова сыграет в следующем матче чемпионата мира после небольшой травмы

ЛИРИЯ /Испания/, 5 декабря. /ТАСС/. Травма российской гандболистки Анастасии Илларионовой не носит серьезный характер, она сможет сыграть в следующем матче женского чемпионата мира против команды Сербии. Об этом ТАСС сообщила главный тренер российской команды Людмила Бодниева.

Россиянки выиграли у команды Польши в матче второго тура предварительного раунда чемпионата мира в Испании со счетом 26:23. Илларионова получила травму во втором тайме и не сумела доиграть встречу.

"Ей разбили губу, но ничего страшного, в следующем матче она сыграет", - сказала Бодниева, отметив, что Илларионова получила травму в результате столкновения, нарушения со стороны соперницы в том эпизоде не было.

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Камеруна (40:18). Предварительный раунд она завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.