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НХЛ

"Тампа" разгромила "Филадельфию" и одержала 1000-ю победу в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу действующего чемпиона
Матье Жозеф ("Тампа") и Трэвис Сэнхайм ("Филадельфия") AP Photo/Matt Slocum
Описание
Матье Жозеф ("Тампа") и Трэвис Сэнхайм ("Филадельфия")
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 6 декабря. "Тампа" обыграла "Филадельфию" со счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Райан Макдона (9-я минута), Кори Перри (10, 55), Тейлор Рэддиш (23), Борис Катчук (27), Матье Жозеф (29) и Патрик Марун (46). У проигравших отличился Кэм Аткинсон (48). Голкипер "Тампы" Брайан Эллиотт провел пятый матч в сезоне и отразил 38 бросков по своим воротам.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский остался в запасе, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.

"Тампа" одержала третью победу подряд и тысячную - в НХЛ, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона с 34 очками в 24 матчах. На счету "Филадельфии", которая проиграла восемь матчей кряду, 20 очков в 22 играх, она идет седьмой в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 8 декабря в гостях против "Монреаля", "Филадельфия" днем ранее примет "Колорадо".

В другом матче дня "Коламбус" дома обыграл "Сан-Хосе" со счетом 6:4. Российский форвард гостей Александр Барабанов сделал результативную передачу, всего в нынешнем сезоне он набрал 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 20 играх.

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