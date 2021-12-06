Шайба Евгения Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

В составе "Виннипега" шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (5-я минута), Эндрю Копп (22), российский нападающий Евгений Свечников (25), Кайл Коннор (28), Николай Элерс (31) и Марк Шайфли (49). У гостей отличились Майкл Бантинг (17), Остон Мэттьюс (35) и Ондржей Каше (36).

Свечников набрал 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в 23 играх сезона.

"Виннипег" занимает второе место в Центральном дивизионе, после 24 матчей команда набрала 28 очков. "Торонто" идет вторым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 26 играх. В следующем матче "Виннипег" дома встретится с "Каролиной" 8 декабря, "Торонто" в этот же день примет "Коламбус".

В другом матче дня "Эдмонтон" дома проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 1:5.