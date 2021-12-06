Американский боксер Дэвис защитил титул чемпиона мира, победив Круса

ТАСС, 6 декабря. Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лос-Анджелесе, он выиграл у мексиканца Исаака Круса единогласным решением судей.

Дэвис в первый раз защитил титул WBA, который завоевал в 2019 году благодаря победе над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Всего он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, до этого завоевав пояса в весах до 58,96 кг и до 63,5 кг. В послужном списке 27-летнего Дэвиса 26 побед (24 нокаутом), ни одного поражения.

В активе 23-летнего Круса 22 победы (15 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира, став в марте этого года обязательным претендентом на пояс WBA благодаря победе над аргентинцем Хосе Матиасом Ромеро решением судей.