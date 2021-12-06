Шайба Дадонова принесла "Вегасу" победу над "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 6 декабря. "Вегас" победил "Калгари" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Макс Пачиоретти (18-я минута), Николя Руа (42) и Евгений Дадонов (51). У "Калгари" шайбы забросили Элиас Линдхольм (50) и Эндрю Манджапане (58).

32-летний Дадонов провел 24-й матч в текущем сезоне, на счету российского нападающего 12 очков (7 голов + 5 передач).

"Вегас" располагается на четвертой строчке в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав в 24 матчах 28 очков. "Калгари" идет первым с 35 очками в 25 встречах.

В следующем матче "Вегас" 9 декабря примет "Даллас", "Калгари" днем ранее сыграет в гостях с "Сан-Хосе".