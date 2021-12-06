Международная федерация тенниса не собирается отменять турниры на территории Китая

ТАСС, 6 декабря. Турниры на территории Китая под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) не будут отменены. Об этом заявил президент организации Дэвид Хаггерти, комментарий которого приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

1 декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановке проведения соревнований на территории Китая из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. 2 декабря пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что представители МОК в январе проведут личную встречу с китайской теннисисткой, тогда же Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила, что обеспокоена ситуацией с Пэн Шуай и будет следить за развитием событий.

"На правах руководящего органа в теннисе мы поддерживаем права женщин. Обвинения должны быть рассмотрены, мы продолжим работать как негласно, так и напрямую, чтобы довести эту ситуацию до окончательного разрешения", - сказал Хаггерти.

"Мы не хотим наказывать миллиард человек, поэтому продолжим проводить юниорские и взрослые турниры, которые уже запланированы в стране", - добавил он.

Ситуация вокруг спортсменки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду". Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, WTA, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. В тот же день у нее состоялся разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.