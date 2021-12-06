Умер хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Специалист ушел из жизни 3 декабря. Причины смерти не уточняются. Прощание с Матвеевым состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

"Высокопрофессиональный, интеллигентный, отдававший себя полностью делу, работе, хореограф, педагог, наставник, Александр Васильевич Матвеев внес значительный вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, воспитал поколение достойных учеников", - говорится в сообщении.

Матвеев работал в качестве хореографа в группе Тамары Москвиной, среди его учеников олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, который также выиграл золото Игр в паре с Оксаной Казаковой, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и двукратные чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира Юко Кавагути и Александр Смирнов.