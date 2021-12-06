Дмитриев: хореограф Матвеев был очень профессиональным и вдумчивым человеком

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев был очень профессиональным, вдумчивым человеком и принес много пользы отечественному спорту. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Специалист ушел из жизни 3 декабря в возрасте 76 лет.

"Я с ним очень много работал - на всех Олимпиадах, которые я прошел, он был нашим хореографом-репетитором, - сказал Дмитриев. - Он отрабатывал с нами программы, шлифовал их и занимался другими разными нюансами. Матвеев работал каждый божий день, я его знал очень хорошо".

"Он был очень профессиональным, вдумчивым, требовательным, у меня с ним были очень хорошие отношения. Мы с ним разговаривали как коллеги, хотя я был учеником, а он хореографом, но мы все обсуждали как настоящие партнеры, коллеги, поэтому, конечно, он очень много внес в мою профессиональную карьеру. Он принес огромную пользу и знания. А вообще он в Кировском театре танцевал, он был одним из ведущих танцовщиков театра в Санкт-Петербурге", - добавил Дмитриев.

Матвеев работал в качестве хореографа в группе Тамары Москвиной, среди его учеников олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Дмитриев, который также выиграл золото Игр в паре с Оксаной Казаковой, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и двукратные чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира Юко Кавагути и Александр Смирнов.