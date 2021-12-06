Шипов: в восьмой партии за мировую шахматную корону Карлсен отправил Непомнящего в нокаут

МОСКВА, 6 декабря, ТАСС. В шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном был нокдаун, а в восьмой - нокаут. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Сергей Шипов.

5 декабря Непомнящий черными фигурами уступил Карлсену в восьмой партии. В шестой партии, которая состоялась 3 декабря и стала самой продолжительной за всю историю проведения матчей за мировую шахматную корону, россиянин также уступил черными. По итогу восьми партий счет 5:3 в пользу Карлсена.

"Вчера во время восьмой партии случился коллапс. Ян в довольно простом варианте русской партии вместо того, чтобы пойти на упрощение, решил побороться, поиграть, и это у него вышло крайне неудачно. Каждое его творческое решение оказывалось либо неточностью, либо грубой ошибкой. Он допустил грубейший зевок, совершенно не соответствующий уровню чемпионата мира. Видимо, в шестой партии был нокдаун, а то, что произошло в восьмой, очень похоже на нокаут", - сказал Шипов.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.