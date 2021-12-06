Шипачев признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

ТАСС, 6 декабря. Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев признан лучшим нападающим 13-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В трех матчах недели Шипачев набрал 8 очков (3 шайбы + 5 передач) при показателе полезности "+7". Шипачев признан лучшим нападающим в шестой раз в карьере и во второй раз в текущем сезоне.

Лучшим защитником в пятый раз в КХЛ стал одноклубник Шипачева Антон Белов. Игрок бело-голубых в трех встречах набрал 2 (1+1) очка и завершил неделю с показателем полезности "+7".

Лучшим голкипером признан Патрик Бартошак из хабаровского "Амура", который одержал две победы в двух матчах недели. Он отразил 98,55% бросков. В игре с челябинским "Трактором" (2:0) "Амур" не пропустил, но Бартошаку не была засчитана "сухая победа", так как он не отыграл полный матч.

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев стал лучшим новичком недели, на его счету 2 (1+1) очка, а среднее время игрока на площадке в двух матчах составило 9 минут 51 секунду.