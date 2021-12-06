Лыжник Устюгов заявил, что не поверил в себя на финише эстафеты на этапе Кубка мира

ТАСС, 6 декабря. Российскому лыжнику Сергею Устюгову не хватило веры в себя на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира. В составе российской команды выступали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Устюгов. Отставание россиян от победителей, сборной Норвегии, составило 0,2 секунды. Устюгов бежал на последнем этапе.

"Это лучший финишер мира (норвежец Йоханнес Клебо, выступавший на последнем этапе - прим. ТАСС), - сказал Устюгов. - Клебо все контролировал, это же Клебо. Всех на финише разматывает, может быть, он просто хотел немного пустить пыль в глаза и показать острую борьбу".

"Я просто не поверил в себя. Если Клебо поддался - окей. А если же нет, то мне на 100 процентов не хватило веры в себя", - добавил Устюгов.