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Допинг в спорте

Учредители РУСАДА утвердили аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности

В субботу Вероника Логинова стала новым генеральным директором организации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Юникон АО" выбрана в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей агентства.

"Общее собрание учредителей РУСАДА утвердило "Юникон АО", входящее в крупнейшую национальную аудиторско-консалтинговую группу компаний "Юникон", в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности агентства за 2021 год по российским стандартам бухучета", - говорится в сообщении.

4 декабря учредители РУСАДА утвердили Веронику Логинову новым генеральным директором агентства.

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