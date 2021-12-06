Учредители РУСАДА утвердили аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Юникон АО" выбрана в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей агентства.

"Общее собрание учредителей РУСАДА утвердило "Юникон АО", входящее в крупнейшую национальную аудиторско-консалтинговую группу компаний "Юникон", в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности агентства за 2021 год по российским стандартам бухучета", - говорится в сообщении.

4 декабря учредители РУСАДА утвердили Веронику Логинову новым генеральным директором агентства.