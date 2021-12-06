Российские баскетболисты в первом матче чемпионата Европы сыграют со сборной Турции

ТАСС, 6 декабря. Мужская сборная России по баскетболу в первом матче чемпионата Европы 2022 года встретится 1 сентября с командой Турции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

24 команды играют в группах из шести команд по одному матчу, четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Россияне выступают в группе A. Помимо турецкой сборной, их соперниками являются бельгийцы (3 сентября), болгары (4 сентября), испанцы (6 сентября) и грузины (7 сентября). Матчи группы A пройдут в Тбилиси.

Изначально турнир должен был пройти со 2 по 19 сентября 2021 года, однако в апреле 2020 года Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе мужского чемпионата Европы на год из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Чемпионат Европы состоится с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Чехии, Италии и Грузии. Игры плей-офф пройдут в Берлине.