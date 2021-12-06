Министерство спорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Брянской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС), Минспорт РФ, правительство Брянской области и федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Соглашение о развитии футбола в Брянской области предусматривает системный подход к улучшению всех аспектов футбольной деятельности в регионе. Это и повышение массовости занятий футболом, и воспитание резерва, и подготовка футбольных кадров, и увеличение числа команд, в том числе женских, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Важным фактором развития также является инфраструктурное обеспечение, строительство стадионов и футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием будет способствовать уменьшению влияния погодных факторов и повысит продолжительность занятий футболом. Комплекс мероприятий, запланированных в соглашении в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", позволяет рассчитывать на стабильное поступательное развитие футбола в Брянской области".

"Сегодня в Брянской области регулярно занимаются футболом порядка 10 тысяч человек, - отметил глава РФС Александр Дюков. - В рамках соглашения мы ставим цель как минимум в полтора раза увеличить этот показатель, для ее достижения мы будем развивать массовый футбол, создадим в регионе школьную и студенческую лиги, новые возможности для занятий футболом появятся как для мальчиков, так и для девочек. Одним из ключевых пунктов соглашения является создание в регионе к 2024 году двух детских футбольных центров под эгидой РФС. Они будут получать регулярную финансовую и методическую поддержку с нашей стороны и станут ключевыми элементами системы подготовки резерва в Брянской области".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.