Нортуг: лыжник Терентьев может выиграть Кубок мира уже в следующем сезоне

ТАСС, 6 декабря. Российский лыжник Александр Терентьев способен претендовать на победу в общем зачете Кубка мира в следующем сезоне. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг.

Терентьев победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке, а также завоевал серебро в составе эстафетной команды на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

"На следующий день после победы Терентьева в Руке я сказал ему: "Парень, если ты все сделаешь правильно, то можешь стать номером один уже в следующем сезоне", - сказал Нортуг. - Он может быть хорош и в дистанционных гонках. Если сделает шаг в этом направлении, то может выиграть Кубок мира уже в следующем сезоне".

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе.