Нортуг: Большунов будет фаворитом всех дистанционных гонок на Олимпиаде

ТАСС, 6 декабря. Российский лыжник Александр Большунов будет фаворитом всех дистанционных гонок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Как по мне, Большунову после всех летних проблем требуется больше гонок, чтобы набрать форму. Думаю, к февралю он будет в полном порядке. Даже уверен в этом. И он - фаворит всех дистанционных гонок на Олимпиаде, Клебо - претендент номер один на победу в спринте", - сказал Нортуг.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Большунов на предыдущих Олимпийских играх в 2018 году стал трехкратным серебряным призером, также он является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.