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Футбол в Италии

СМИ: "Фиорентина" рассматривает возможность продажи футболиста Кокорина зимой

По информации источника, на замену россиянину итальянский клуб подпишет контракт с португальцем Тони Мартинесом
Александр Кокорин ("Фиорентина") EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Александр Кокорин ("Фиорентина")
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" принял решение расстаться с российским нападающим Александром Кокориным в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Firenze Viola со ссылкой на газету La Nazione.

По информации источника, "Фиорентина" намерена продать игрока, отдать в аренду или предложить ему досрочное расторжение контракта, который действует до 2024 года. Сообщается, что на замену Кокорину клуб подпишет контракт с нападающим португальского "Порту" Тони Мартинесом.

Кокорину 30 лет, он перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе. В составе клуба из Флоренции россиянин выходил на поле в восьми играх, не отметившись результативными действиями.

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