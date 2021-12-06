Пустовойтова стала второй в голосовании среди лучших женщин-арбитров в футболе

ТАСС, 6 декабря. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила россиянку Анастасию Пустовойтову на второе место в списке лучших женщин-арбитров в мировом футболе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшей стала француженка Стефани Фраппар (155 голосов), ставшая первой женщиной, назначенной на матчи чемпионата Европы. Француженка отработала несколько встреч в качестве резервного арбитра.

Ставшая второй по итогам голосования Пустовойтова (60) в 2021 году была главным арбитром финального матча женского турнира на Олимпиаде в Токио. В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче чемпионата России "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей встречи Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск".

Третье место в голосовании заняла швейцарка Эстер Штаубли (25).