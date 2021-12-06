Гончар: российские игроки НХЛ готовы и полны желания сыграть на Олимпиаде

ТАСС, 6 декабря. Российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), хорошо настроены и готовы сыграть за национальную команду на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Гончар.

"Ощущения от разговоров с игроками НХЛ самые положительные, ребята все настроены, готовы и хотят играть на Олимпиаде. Мы периодически общаемся и следим за их физическим состоянием. Время еще есть, надеемся, ни у кого не будет травм, и уже перед тем, как нужно будет объявить состав на Олимпиаду, мы проедем по Северной Америке, встретимся, соберемся, оценим готовность игроков и примем решение", - сказал Гончар.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.