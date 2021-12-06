В Рязани при поддержке Минспорта РФ построят ряд спортивных объектов

ТАСС, 6 декабря. Министерство спорта РФ поможет Рязанской области построить ряд спортивных объектов, в том числе 50-метровый плавательный бассейна в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

6 декабря состоялась рабочая встреча Министра спорта РФ Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Глава региона обратился к министру спорта с просьбой оказать содействие в строительстве 50-метрового плавательного бассейна в Рязани. "В настоящее время разрабатывается необходимая документация. Подобного объекта у нас еще нет, и региону он очень нужен", - подчеркнул Любимов.

"Мы понимаем, что такой бассейн в большом городе просто необходим для развития спорта и оздоровления граждан. Поэтому сейчас важно оформить проектно-сметную документацию и подготовить заявку", - приводит слова Матыцина пресс-служба регионального правительства.

Любимов отметил, что при поддержке Минспорта РФ в области уже реализуются несколько проектов, в том числе строительство футбольного манежа в Рязани, который планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Самый недавний проект, который мы смогли совместно запустить, - это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах. Уверен, что благодаря поддержке Минспорта России мы обязательно построим такие спорткомплексы в каждом райцентре, где пока нет подобных объектов. В следующем году запланировано начало возведение сразу трех таких комплексов", - отметил губернатор. Он также добавил, что все больше жителей региона начинают заниматься спортом систематически, этот показатель в Рязанской области чуть выше среднего по стране - порядка 48%.

Матыцин и Любимов посетили спортивную школу олимпийского резерва "Академия единоборств" и провел встречу со спортивной общественностью региона. Обсуждались вопросы развития спортивной медицины, центров спортивной подготовки, а также поддержки отдельных видов спорта и членов сборных команд России, ставших победителями и призерами международных соревнований.