Гандболистка Илларионова рассказала, как ей разбили губу в матче чемпионата мира

ЛИРИЯ /Испания/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская гандболистка Анастасия Илларионова не сразу заметила, что получила серьезное рассечение губы в матче чемпионата мира с командой Польши. Об этом она рассказала журналистам в понедельник после тренировки.

Россиянки в воскресенье одержали победу над командой Польши в матче второго тура предварительного раунда турнира (26:23). Илларионова получила травму во втором тайме и не сумела доиграть встречу.

"Получилось неожиданно, соперница задела рукой по губам, - сказала Илларионова. - Сначала просто заметила, что идет кровь, но когда прибежала в нападение, поняла, что ничего не вижу - все поплыло. Когда пошла на замену, оказалось, что крови много. Но уже, как ни странно, все в порядке - рана затянулась".

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Камеруна (40:18). Предварительный раунд она завершит матчем против команды Сербии 7 декабря. Главный тренер российской команды Людмила Бодниева сообщила, что Илларинова будет готова сыграть в этой встрече.