ЦСКА в овертайме обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими командами "Динамо" и ЦСКА завершился победой армейцев в овертайме со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 3 278 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (48-я минута), Павел Карнаухов (59) и Никита Нестеров (62). У "Динамо" отличились Вадим Шипачев (11) и Антон Ведин (38).

Команды дважды встречались в текущем сезоне КХЛ, 6 октября ЦСКА в гостях обыграл "Динамо" со счетом 3:0. 17 ноября бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 3:2, оказавшись сильнее в серии буллитов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, в 37 играх подопечные Сергея Федорова набрали 52 очка. "Динамо" идет на третьем месте на Западе, после 37 игр у бело-голубых 51 очко. В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижегородским "Торпедо" 8 декабря. "Динамо" в этот же день на своей площадке сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.