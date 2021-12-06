Футбольный клуб "Саутгемптон" подписал контракт до 5 января с 40-летним вратарем Кабальеро

ТАСС, 6 декабря. Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро подписал краткосрочный контракт с английским футбольным клубом "Саутгемптон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что Кабальеро пришел в клуб в качестве свободного агента, последним его клубом был лондонский "Челси". Контракт с аргентинцем рассчитан до 5 января. Причиной такого решения стали травмы двух вратарей команды - Фрейзера Форстера и Алекса Маккарти. Третий голкипер английского клуба, Харри Льюис, не имеет опыта игры в Английской премьер-лиге.

Кабальеро 40 лет, в "Челси" он выступал с июля 2017 по июль 2021 года. Также играл в английском "Манчестер Сити", испанских "Малаге" и "Эльче", аргентинских "Арсенале" и "Бока Хуниорс". За свою карьеру становился победителем Лиги чемпионов (2021), Лиги Европы (2019), обладателем Кубка Либертадорес (2003), Кубка Англии (2018) и Кубка английской лиги (2016), также становился чемпионом Аргентины (2003). В составе сборной Аргентины завоевал золотую олимпийскую медаль в 2004 году. Всего в клубной карьере он провел 382 матча, из которых 134 отстоял "на ноль".

"Саутгемптон" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков в 15 матчах. В следующем матче команда на выезде сыграет с "Арсеналом" 11 декабря.