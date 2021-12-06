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Олимпиада-2022 в Пекине

Свищев: отсутствие американских чиновников никак не скажется на Олимпиаде в Пекине

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр 2022 года никак не скажется на проведении соревнований. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр.

"Этот бойкот касается только американских чиновников, - сказал Свищев. - Спортсмены от этого никак не должны пострадать. Главное, чтобы эти бойкоты не зашли дальше дипломатических, ведь Олимпийские игры - для спортсменов, и здесь неприемлема любая дискриминация. А так - отсутствие американских чиновников никак не должно сказаться на Играх, возможно, будет меньше различного рода политической истерии на месте".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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