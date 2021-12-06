Кудашов: вратарь Бочаров заслужил попасть в состав сборной России по хоккею

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" Иван Бочаров заслужил право играть в национальной команде России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Динамо" и тренер сборной России Алексей Кудашов.

Бочаров не вошел в состав национальной команды на Кубок Первого канала. В нее были вызваны голкиперы Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА) и Александр Самонов (СКА). 26-летний голкипер бело-голубых в 2021 году попал в заявку сборной России на чемпионат мира в Риге, на мировом первенстве он сыграл один матч.

"Все вратари и прочие игроки в поле зрения, и этот вопрос [выбора состава] обсуждается до сих пор. Я считаю, Бочаров заслужил быть в составе команды, и он в обойме. Каким-то вратарям дадим поиграть, проверим на международном уровне", - сказал Кудашов.

Кудашов рассказал, почему не был вызван в команду нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский, выступавший на Кубке Карьяла. "Тут очень много нюансов. Видим его хорошие стороны: владение шайбой, результативность. Ему надо добавить в игре без шайбы, и он еще добавит, поверьте", - отметил он.