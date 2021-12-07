Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон (10-я минута), Габриэль Ландескуг (14), Алекс Ньюхук (16), Кейл Макар (16), российский нападающий Валерий Ничушкин (22), Назем Кадри (46), Тайсон Йост (52). У проигравших отличились Клод Жиру (7, 17), Оскар Линдблом (19), Кэм Аткинсон (43), Скотт Лоутон (59).

ТАСС, 7 декабря. "Колорадо" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 7:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету пять результативных передач в 13 матчах. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов очков не набрал.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Колорадо" занимает второе место, набрав в 22 матчах 28 очков. "Филадельфия" идет седьмой в Столичном дивизионе с 20 очками после 23 игр.

В следующем матче "Колорадо" в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия" на выезде встретится с "Нью-Джерси". Обе игры пройдут 9 декабря.